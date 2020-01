Inter, stanziati 25 milioni per cartellino e altro: si fa sul serio per Eriksen

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Corriere dello Sport oggi in edicola conferma che l'Inter fa sul serio per Christian Eriksen, non solo per la prossima stagione: stanziati 25 milioni di euro per il cartellino e costi accessori, il danese è diventato un obiettivo importante per Marotta a maggior ragione dopo la rinuncia, forzata, a Kulusevski. Il vero investimento, tuttavia, sarebbe negli emolumenti per il giocatore, che non potranno essere inferiori a quanto percepisce Lukaku, quindi tra i 9 e i 10 milioni di euro netti a stagione. Anche per lui ci sarebbe però il decreto crescita ad attenuarne l'impatto a bilancio.