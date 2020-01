Inter su Eriksen, Mourinho: "Potrebbe partire già a gennaio, tre opzioni"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Christian Eriksen può lasciare il Tottenham già a gennaio, l'Inter lavora per anticipare il colpo . A confermarlo, seppur indirettamente, è stato anche l'allenatore degli Spurs, José Mourinho, interpellato in conferenza stampa proprio sul futuro del centrocampista in scadenza di contratto: "Non so se andrà via a gennaio. Ad oggi può trovare un accordo con un club per la fine della stagione, un'altra opzione per lui è trasferirsi subito, un'altra ancora è che rimanga qui". Eriksen, oltre che dell'Inter, è un obiettivo concreto anche del Manchester United.