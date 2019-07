© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fra i giocatori in uscita dall'Inter c'è Rigoberto Rivas, esterno honduregno classe 1998. Secondo quanto riportato da FcInterNews.it il calciatore piace in Portogallo allo Sporting Braga e in Italia a Cremonese e Pescara. Infine il Brescia che avrebbe effettuato un sondaggio per il calciatore che ha già militato con la casacca delle Rondinelle nella stagione 2017/2018.