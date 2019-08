Inter su Sanchez, Solskjaer conferma: "Con una buona offerta partirà"

© foto di

Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida persa contro il Crystal Palace. È stata l’occasione per approfondire anche il discorso relativo al futuro di Alexis Sanchez, attaccante dato vicinissimo all’Inter: “Alexis è un giocatore di qualità e noi non abbiamo molte opzioni. Se ci sarà una buona offerta forse partirà, ma per il momento si sta allenando bene. Vedremo cosa succederà”.