L'Inter ha messo nel mirino Duvan Zapata, attaccante in forza all'Atalanta. L'ex difensore dei meneghini nonché connazionale dell'ex Napoli e Sampdoria, Ivan Cordoba, ne ha parlato attraverso le frequenze di Blu Radio: "Spero che Duvan possa giocare nell'Inter, però a me dà rabbia perché le sue qualità si vedevano già due anni fa, quindi sarebbe potuto arrivare con meno soldi. Adesso chiedono molto per lui", le parole di Cordoba riportate da Fcinternews.it.