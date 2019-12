© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'Inter ha deciso di rompere gli indugi per Arturo Vidal, abbandonando la strada del prestito per presentare una proposta da 12 milioni di euro. Una mossa che potrebbe cambiare le carte in tavola, anche se i catalani valutano il cileno 25 milioni di euro e Valverde lo terrebbe volentieri. Il giocatore e il suo agente tifano per un ritorno in Italia e questo potrebbe effettivamente fare la differenza in una trattativa che comunque sembra già essere a buon punto.