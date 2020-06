Inter, tam tam Giroud: fedele al Chelsea, ma lo spazio non c'è. Nerazzurri attenti

vedi letture

Non finisce la storia di Olivier Giroud. A un passo prima dall'Inter e poi dalla Lazio a gennaio, con il contratto in scadenza, poi sorprendentemente rinnovato ad aprile per un'altra stagione ancora. Franck Lampard che prima lo ignorava, a un certo punto torna a contare su di lui. Questioni societarie, oltre che umane e tecniche. "Sembra un nuovo inizio. Voglio vincere più trofei con il Chelsea", ha detto il francese al Guardian, tuttavia i Blues con l'acquisto di Timo Werner che si aggiunge a un reparto pure formato da Tammy Abraham e Michy Batshuay, riempiono ulteriormente quei pochi vuoti destinati a un rassegnato Giroud. "Il tempo non gioca dalla mia parte, ho quasi 34 anni, ma il mio corpo è pronto a giocare ancora qualche anno al miglior livello". La volontà di giocare ancora al top non manca e siccome a Londra la storia non cambierà come il calciatore sperava, è scontato si aprano nuove piste per il suo futuro. A gennaio il club di Abramovic chiedeva oltre 10 milioni per il bomber campione del mondo e, adesso, la cifra potrebbe non essere tanto diversa. L'Inter non ha mai archiviato il dossier Giroud, sul quale ci sono anche Lazio, Dortmund e, da qualche giorno, pure il Lipsia al quale proprio il Chelsea ha strappato Werner. In Viale della Liberazione, a certe condizioni, Olivier resta un'opzione molto valida per aggiungere qualità, esperienza e gol al reparto offensivo di Antonio Conte pronto a riabbracciarlo dopo la vittoria della Premier a Stamford Bridge.