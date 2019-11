© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della partita di ieri alla Dacia Arena fra Udinese e SPAL era presente un osservatore dell'Inter a seguire con attenzione diversi giocatori: Rorigo De Paul su tutti, ma sia da parte dei friulani che degli estensi ci sono profili che possono fare al caso dei nerazzurri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport sono monitorate le prestazioni di Rolando Mandragora, che rimane in orbita Juventus. Occhi anche su Andrea Petagna come possibile alternativa a Romelu Lukaku e Juan Musso per il dopo Handanovic.