Inter, Taremi sostituirà Sanchez. E poi Zielinski: in mediana dentro uno e fuori due

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola fa il punto sul calciomercato dell'Inter e conferma che Mehdi Taremi ieri non ha svolto le visite mediche per evitare un eccessivo clamore mediatico dopo che il Porto aveva inaspettatamente perso contro l'Arouca. Tuttavia, l'affare non è in discussione al pari di quello che porterà all'Inter Piotr Zielinski: al contrario del centravanti iraniano, il centrocampista polacco le visite le ha svolte all'indomani della gara persa contro il Milan e in estate verrà inserito in rosa per sostituire due centrocampisti: in uscita infatti ci sono Stefano Sensi e Davy Klaassen, entrambi in scadenza di contratto.

Taremi sostituirà Alexis Sanchez: la nuova avventura nerazzurra del centravanti cileno si sta rilevando deludente e non ci sono possibilità di conferma. Ma le valutazioni sull'attacco andranno anche oltre questo cambio perché in estate tornerà dal Monza Valentin Carboni e una sua permanenza nella rosa di mister Inzaghi è tutt'altro che da escludere.

Servirà, infine, fare dei ragionamenti sulla difesa perché Marotta aveva prenotato Tiago Djalo, anche lui in scadenza di contratto, ma il difensore a gennaio è passato alla Juventus dopo che il club bianconero ha trovato l'accordo col Lille grazie a un'offerta da 3.6 milioni di euro più 2.6 milioni di euro di bonus.