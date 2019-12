© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Inter continua a lavorare per Dejan Kulusevski e nonostante i dirigenti nerazzurri parlino solo di un possibile acquisto da fare subito ma in ottica di giugno, potrebbe essere fatto un tentativo per anticipare i tempi e portarlo subito a San Siro. L'intesa con l'Atalanta non è distante, si parla di circa 5 milioni di euro tra domanda e offerta (35 contro 40), ma bisognerà capire se verrà considerato pronto per giocare subito a San Siro e in un ruolo, quello della mezzala, che ha ricoperto solo nelle giovanili. Per l'Inter comunque l'importante sarà riuscire ad anticipare la Juventus che è interessata ma che fino a questo momento non si è ancora mossa per il giocatore attualmente in prestito al Parma.