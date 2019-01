Inter, terzo posto e Coppa Italia l'attuale massima ambizione

© foto di Insidefoto/Image Sport

Altro che puntare il Napoli, l’inter di Spalletti farebbe bene a guardarsi le spalle. Sette punti separano i nerazzurri dagli uomini di Ancelotti. Stessa distanza tra Icardi e compagni dalla Roma che, piano piano, passo dopo passo, sta tornando su. E il quadro si ricompone, esattamente come l’anno scorso. Il posticipo della domenica al San Paolo ha detto due cose. La prima è che la differenza in classifica, nonostante i tre punti ottenuti nella sciagurata notte di Santo Stefano a firma Lautaro, appare evidentemente sacrosanta. La seconda, invece, suggerisce che la Lazio contro le grandi risulta tanto innocua quanto sfortunata: sei sconfitte contro Juve, Napoli (due), Inter, Roma e Atalanta, più un pari raggiunto al 94’ contro il Milan. Ecco, stando così i fatti, considerato anche il successo netto dell’andata all’Olimpico, la prossima avversaria di Icardi e compagni ai quarti di Coppa Italia non spaventa poi così tanto. Eppure, anche di là sussistono elementi da oltre cento milioni di euro. Almeno, così raccontano. Qualora i nerazzurri dovessero superare il turno, privi della Nord, al tramonto di gennaio, l’obiettivo diverrebbe ben più nitido. Vero che in corsa c’è il meglio che il calcio italiano possa offrire, ma pur vero è che l’Inter - per lunghi tratti - ha dimostrato di potersela giocare alla pari persino con la Juve. Terzo posto e Coppa Italia: al momento pare sia questa la massima ambizione. Tenendo certamente un occhio ben aperto all’Europa League. Che non si sa mai. La priorità era quella di migliorare il rendimento più recente e, a metà del percorso, non si può certo dire si sia lontani dal portare a termine la missione.