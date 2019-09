Dopo 180' di panchina, per Valentino Lazaro il momento dell'esordio in nerazzurro sembra arrivato: Antonio Conte ha provato l'austriaco nella formazione titolare in queste ultime sedute di allenamento ad Appiano, pensando anche in ottica Champions League. Martedì a San Siro arriva lo Slavia Praga e il tecnico leccese deve ragionare in ottica doppio confronto, non certo una novità per lui: con D'Ambrosio per ora precettato dalla difesa, le alternative sulla destra sono Candreva e proprio Lazaro. L'idea al momento sarebbe preservare l'italiano per la coppa, mettendo in campo l'ex Herta nella sfida ai bianconeri friulani.