Inter, Thuram nel mirino del Paris Saint-Germain: il valore del francese è 80 milioni

Il Paris Saint-Germain continua a tenere sotto controllo Marcus Thuram. Non è un mistero che i rossoblu saluteranno a fine stagione Kylian Mbappé. La stella francese non rinnoverà il proprio contratto in scadenza a giugno e saluterà a parametro zero accasandosi molto probabilmente al Real Madrid. La corsa nella capitale ovviamente è al sostituto e l'attaccante dell'Inter potrebbe fare al caso della squadra allenata da Luis Enrique. Il padre del giocatore, Lilian, è un'icona, e il figlio è destinato a raccogliere l'eredità di Giroud in Nazionale.

Il prezzo giusto

L'operazione, si legge sull'edizione odierna di Tuttosport, potrebbe decollare a patto che arrivi in viale della Liberazione l'offerta giusta. Come accaduto in passato la cifra andrà reinvestita sul mercato per puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi e il quotidiano prova a fare un punto della situazione. Possibile che il prezzo congruo possa essere rappresentato da 80 milioni di euro, un po' come accaduto in passato.

I sostituti

Ovviamente, se tutto dovesse andare in porto, quanto incassato verrà riutilizzato per acquistare giocatori da mettere a disposizione del tecnico nerazzurro per la prossima stagione. L'idea è puntellare la difesa e acquistare un attaccante che garantisca imprevedibilità e dribbling. I nomi potrebbero essere quello di Alessandro Buongiorno e Albert Gudmundsson che Torino e Genoa valutano rispettivamente 40 milioni di euro.