Inter, torna Brozovic ad illuminare il centrocampo. Poi nessuna novità

L'Inter giocherà contro i campioni d'Italia con un solo obiettivo: vincere. Spalletti ha esaltato le qualità dei bianconeri, ma pure la crescita della sua squadra che ai livelli della formazione di Allegri vuole arrivarci quanto prima possibile. Il ritorno di Brozovic è fondamentale per l'economia del centrocampo e del gruppo tutto. Per il resto non cambia nulla rispetto al match contro la Roma, con Icardi che ancora una volta si accomoderà in panchina. Ecco quindi la probabile formazione: Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro