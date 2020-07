Inter, torna d'attualità Junior Firpo: è la prima alternativa se salta Emerson Palmieri

Si torna a parlare di Junior Firpo in chiave Inter. Come riportato dal Mundo Deportivo, Antonio Conte ha chiesto alla società un laterale mancino visto che il riscatto di Cristiano Biraghi non è scontato. Al momento la dirigenza nerazzurra ha messo in lista quattro nomi graditi al tecnico: oltre a Firpo ci sono Marcos Alonso, Emerson Palmieri e Robin Gosens. Tra questi Palmieri è sicuramente il profilo più apprezzato dall’allenatore, ma secondo la testata spagnola, che cita fonti vicine al club nerazzurro, se dovesse saltare l’acquisto del giocatore del Chelsea Junior Firpo sarebbe l’alternativa preferita.

Dello spagnolo si era parlato anche nell’ambito della trattativa per Lautaro Martinez (l’Inter avrebbe incassato 70 milioni cash con il blaugrana valutato 41 milioni per pareggiare i 111 della clausola rescissoria). L’Inter aveva detto sì, poi però le discussioni si erano interrotte. Adesso è possibile che, in caso di mancato arrivo di Emerson, i dialoghi possano riprendere.