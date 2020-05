Inter, torna di moda Vidal: l'affare può andare in porto per una cifra vicina ai 15 milioni

vedi letture

Arturo Vidal di nuovo nel mirino dell'Inter. Come riporta Tuttosport, viste le difficoltà per arrivare a Milinkovic-Savic e Paul Pogba, i nerazzurri sono pronti a tornare sul pupillo di Antonio Conte. Come sottolinea il quotidiano torinese, il Barcellona stavolta non potrà innalzare alcun tipo di muro: Vidal va in scadenza nel 2021 e a maggio compirà 33 anni, dunque impossibile chiedere per lui cifre astronomiche. Ed è da escludere che la dirigenza interista accetti il suo cartellino nell'eventuale affare Lautaro: le due trattative, eventualmente, sarebbero slegate. L’Inter, infatti, confida di non dover spendere più di 10-15 milioni per Vidal, se invece venisse inserito nell’affare Martinez, il Barcellona spingerebbe per una quotazione di almeno 30 milioni che poi peserebbero moltissimo sul bilancio nerazzurro.