Inter-Toro 0-1 al 17'. Handanovic pasticcia, Belotti gol. 6° di fila, come Rizzitelli e Immobile

Torino in vantaggio a sorpresa a San Siro al 17'. Corner dalla destra calciato da Verdi con un tiro a giro, Handanovic in presa alta ma clamorosamente lo sloveno si fa sfuggire il pallone e Belotti, appostato proprio nell'area piccola, può depositare in rete il più facile dei gol. Quindicesimo gol in campionato, a segno per la sesta partita consecutiva. Solo Ruggiero Rizzitelli (1994/95) e Ciro Immobile (2013/14) sono riusciti a tale exploit.