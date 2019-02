Inter, tra i convocati manca ancora Icardi. Spazio al giovane Adorante

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non è certo una sorpresa, ma non c’è Mauro Icardi nell’elenco dei convocati nerazzurri per la sfida di Europa League contro il Rapid Vienna. Prima chiamata per il giovane attaccante scuola Parma Andrea Adorante, classe 2000 della Primavera. Questo l’elenco completo:

Portieri: Handanovic, Padelli, Berni;

Difensori: De Vrij, Ranocchia, Asamoah, Cedric Soares, Miranda, D'Ambrosio, Skriniar;

Centrocampisti: Vecino, Nainggolan, Borja Valero, Perisic, Brozovic;

Attaccanti: Lautaro Martinez, Politano, Adorante, Candreva.