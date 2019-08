Inter, tre club su Joao Mario: può partire in prestito oneroso

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo Ivan Perisic, destinato al Bayern Monaco, toccherà a Joao Mario. Come scrive oggi Tuttosport, il centrocampista portoghese sarà con ogni probabilità il prossimo a salutare l'Inter in questa sessione di mercato. Per l'ex Sporting è corsa a tre tra Monaco, RB Lipsia e Bayer Leverkusen, tutti orientati verso un prestito oneroso con diritto di riscatto.