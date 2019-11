Inter, tre innesti ponderati: Conte e le strategie d'inserimento

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Se quando le cose non vanno per il verso giusto Antonio Conte spinge l’asticella verso l’alto richiamando la dirigenza alle sue responsabilità e ad una programmazione più efficace, quando i risultati arrivano e l’umore si alza anche gli oggetti potenzialmente misteriosi diventano possibilità illuminanti, o meglio ancora frecce acuminate all’arco del tecnico leccese. E’ il caso di Valentino Lazaro, magari lento nelle dinamiche d’ingresso nel gruppo nerazzurro, ma ormai parte integrante di un processo di crescita che lo vedrà protagonista. Dopo il successo contro l’Hellas Verona l’allenatore dell’Inter ha svelato gli sviluppi legati a questo acquisto, fornendo indicazioni indirette anche rispetto alle linee guida che si terranno a gennaio, quando a detta di Marotta, le sue richieste di rinforzi saranno accontentate. Intendiamoci, nessun inserimento volto solo a rimpinguare il numero senza fornire una valida alternativa ed un upgrade sostanziale della rosa attualmente a disposizione, con oggetti del desiderio che vengono confermati per la totalità delle caratteristiche di cui dispongono. Tutti i centrocampisti dell’Inter sono andati in rete almeno una volta, ad eccezione dell’unico che sembra avulso dalle idee del tecnico nerazzurro. Al posto di Borja Valero, dunque, arriverà un nuovo innesto identificabile, come profilo, in Nemanja Matic. Il serbo sembra davvero l’ideale per consentire a Brozovic, un uomo da 15 chilometri percorsi ogni tre giorni, di rifiatare mantenendo l’indispensabile lucidità di cui il gioco dell’Inter si nutre; ed inoltre rappresenta uno dei soldati più fedeli delle truppe di Conte da quando le rispettive strade si incontrarono, vincendo, al Chelsea. Uno studio approfondito che riguarderà poi la cernita legata al secondo centrocampista da inserire nelle dinamiche nerazzurre, oltre all’attaccante che servirà da ricambio per l’inamovibile coppia Lukaku-Lautaro ed in attesa del recupero di Alexis Sanchez. Tre nomi per portare avanti un sogno, complicato ed ambizioso, e per riportare il sereno a prescindere dai risultati che si raccoglieranno da qui fino alla prossima sessione di mercato.