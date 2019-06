Inter, tutto fermo per Dzeko: distanza di 10 milioni con la Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tutto fermo tra Inter e Roma per il passaggio di Edin Dzeko in nerazzurro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'offerta è sempre di 10 milioni di euro, mentre i giallorossi ne vorrebbero praticamente il doppio.

Tempi allungati - Difficile dunque che la trattativa possa concretizzarsi in tempi brevi, anche se lo stesso Dzeko non vede l'ora di approdare all'Inter. In tutto questo la Roma deve anche fare i conti con il Fair Play Finanziario, visto che dovrà realizzare plusvalenze entro il 30 giugno, ovvero in questa settimana.