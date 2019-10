Inter, una risposta “alla Conte”

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Una risposta alla Conte. Nella partita da dentro o fuori, che più delle altre avrebbe deciso e scandito l’incedere delle operazioni dell’Inter in chiave europea, è arrivato un successo senza possibili repliche che inserisce i nerazzurri tra i protagonisti attivi della massima competizione continentale. La consacrazione di Lautaro Martinez, l’attitudine e la crescita di un Barella onnipresente, la sicurezza di una difesa che ha trovato in De Vrij un cardine non solo nell’ottica di rompere la manovra avversaria, ma anche in quella di costruire l’azione con intuizioni da numero dieci. Un gruppo che ha rivalutato anche individualità appannate come quella di Candreva, proposto da Conte in una versione probabilmente mai ammirata in carriera con una tale lucentezza. Insomma un collettivo che esalta le individualità, che sa soffrire e colpire e che ha trovato il tempo anche per regalare l’esordio ad un progetto di campione come Esposito che non vive lo spogliatoio come comparsa, ma che ha tutti gli ingredienti per diventarne protagonista già da questa stagione. Uno step che consente ai nerazzurri di tornare padroni del proprio destino, ora l’Inter c’è anche in Europa.