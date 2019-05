Inter, va delineandosi lo staff del nuovo allenatore Conte

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'approdo di Antonio Conte all'Inter appare ormai scontato, anche se la qualificazione Champions League, ancora da conquistare, non è un dettaglio da nulla. Secondo il Corriere dello Sport, comunque, l'allenatore ex Chelsea avrebbe già deciso il suo staff in nerazzurro: presente Stellini, ma anche Vanoli, Julio Tous, Coratti, Tiberio Ancora. Resta da capire invece la posizione di Bertelli, ora al Chelsea con Sarri.