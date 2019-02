© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cattive notizie per l'Inter sul fronte Ivan Rakitic. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport dalla Spagna arrivano indiscrezioni secondo le quali Ernesto Valverde avrebbe posto il veto alla cessione del croato. Nonostante questo il club blaugrana potrebbe essere comunque costretto a cedere il centrocampista per far quadrare i conti, anche per contribuire all'acquisto di De Jong e Rabiot. La prossima settimana, riporta la rosea, sarà fondamentale per capire gli sviluppi della trattativa, con le parti che continueranno a trattare.