Inter, Vecino: "Brozovic il più forte che abbiamo. Lazio? Notte bianca e grigliata"

Matias Vecino primo interista della settimana per l'abituale appuntamento sui social ufficiali dell'Inter con i tifosi. Eccolo il Q&A tra il mediano uruguagio e i fan nerazzurri.

Ciao Mati, come stai?

"Bene, ho anche tagliato i capelli così Candreva è felice (ride, ndr). Non posso lamentarmi, a casa nessun pericolo. Passiamo tempo libero insieme, ho due figli che possono giocare col papà. Poi però ho costruito una piccola palestra privata, altrimenti non mi permetterebbero di allenarmi. A casa poi siamo in sette, incluso il cane. Non mancano partite a carte e a ping pong. Così come le serie tv. Dobbiamo solo stare attenti e aspettare che questo periodo passi in fretta"

Come ti trovi a Milano?

"Sono in Italia da tre anni, a Milano da due. Ci troviamo sempre bene"

Cosa hai provato al gol contro la Lazio?

"Un momento importante perché venivo da un periodo sofferente per gli infortuni. Il massimo concludere la stagione così, con una gara emozionante e un ricordo che rimarrà per sempre"

E dopo la rete al Tottenham?

"Un po’ una prosecuzione dell’Olimpico. Giocavamo la prima di Champions in casa dopo tanti anni, sempre in rimonta. Un sapore speciale"

Quale dei due è stato più emozionante?

"Direi quello contro la Lazio per ciò che significava per i tifosi interisti. Nella notte non si dormì, poi la grigliata in mattinata. L’adrenalina era troppo forte per prendere sonno"

Dopo un gol spesso vai a esultare vicino alla tua famiglia...

"E’ la mia forza, il mio stimolo per migliorare, tutto"

Hai mai ascoltato la telecronaca di Adani dopo il gol contro gli Spurs?

"Sì, emozionante per il modo che ha lui di raccontare il calcio. L’ho incontrato in tribuna e ci siamo salutati"

Ma è vera la storia della Garra Charrúa?

"E’ un mito, lo dice la nostra storia che arriviamo a competere con i più forti. Ce lo abbiamo dentro. I charrúa erano gli indigeni della zona del Río de la Plata che si sono ribellati. Da qui arriva il senso della Nazione e della Nazionale. C’è la cultura del lavoro e del sacrificio. In fondo l’Uruguay è un Paese piccolo e perciò è difficile che in tanti arrivino al top. Ho fatto un video su Instagram per aiutare la mia gente, non tutti lì si rendono conto della gravità di quanto sta accadendo. Perciò invito tutti a stare a casa per prevenire la diffusione del contagio"

A San Siro che emozioni si provano?

"Uno degli stadi più belli e storici del mondo. Nel passaggio dalla Fiorentina all’Inter ricordo di aver vissuto un sogno. Spero di essere ricordato nella storia di questi colori e vincere un trofeo con questa squadra"

I tuoi idoli?

"Veron, Riquelme e Zidane. I miei riferimenti"

Cos'è il mate per voi?

"Una specie di thé amaro sacro che non piace al primo assaggio. Fa parte della nostra cultura e tradizione. In Paraguay lo fanno pure con l’acqua fredda. Si beve al mattino, ma anche nel pomeriggio. Poi c’è chi lo beve pure in altri momenti"

Da dove attingi l’energia che porti in campo?

"In allenamento, con la passione che si ha per questo sport. Io se sto bene fisicamente poi riesco a dare qualcosa in più"

Con chi hai legato di più in questo gruppo?

"Borja me lo porto dietro in Italia da tempo. Lui si fida di me, spero faccia l’allenatore, condividiamo tutti"

Se facessi una gara di corsa e resistenza contro Brozovic, chi vincerebbe?

"Per me è il più forte che abbiamo in squadra. Sulla corsa però non posso perdere, vincerei io. Lui è un personaggio particolare, un ragazzo che ti fa ridere in ogni momento. Speciale"

Per la Cina sei un portafortuna...

"Fa piacere, lì sono stato tre volte e sono sempre rimasto sorpreso dalla quantità dei tifosi nerazzurri. Spero di portar loro davvero fortuna"