Inter, Vecino: "Godin, ti sto aspettando. Arriveremo al livello della Juve"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Lunga intervista di Matias Vecino, centrocampista dell'Inter, alla radio uruguaiana 100% Deporte. Queste le sue principali dichiarazioni, tra presente e futuro: "Stiamo lottando per entrare in Champions. Adesso siamo terzi in classifica, ma la qualificazione matematica ancora non è arrivata. Dobbiamo continuare a lottare per raggiungere il principale obiettivo che avevamo a inizio stagione".

Sul derby d'Italia di domani e sulla superiorità della Juventus: "Ormai sono diversi anni che la Juve domina in Italia. Le due squadre di Milano hanno vissuto un periodo di crisi negli ultimi anni. All'Inter però ora è cambiato tutto e l'obiettivo è avvicinarsi progressivamente alla Juve. Quest'anno abbiamo fatto uno step ulteriore, vogliamo riuscire a lottare per il titolo il prossimo anno o quello ancora dopo. In questa stagione noi abbiamo perso per strada dei punti importanti contro squadre più deboli. Quello che contraddistingue la Juve è proprio la differente mentalità".

Sulla Copa América: "Non appena affronterò l'ultima partita di campionato con l'Inter, tornerò in Uruguay. Speriamo di poter arrivare tutti in buone condizioni fisiche alla Copa. Ci misureremo con avversarie di livello, ma l'obiettivo è sempre arrivare fino alla fine".

Sul suo bilancio personale: "È sicuramente positivo. Ho giocato praticamente sempre e a livello realizzativo ho vissuto la mia migliore stagione. Mi auguro di raggiungere prima di tutto l'obiettivo stagionare dell'Inter e poi continuare a segnare in questo finale".

Sul suo futuro: "Ho altri tre anni di contratto con l'Inter. Gioco in un club molto importante, l'obiettivo è avvicinarci ulteriormente alla Juve e poter contenderle lo Scudetto nei prossimi anni".

Sui tifosi nerazzurri: "Hanno visto che l'Inter sta crescendo. Tornare in Champions in modo stabile sarebbe già un passo importante a livello economico per il club. Non si può puntare allo Scudetto da un anno all'altro, ma sono convinto che ci riusciremo a breve termine. Questa società ha una grande storia e un grandissimo prestigio".

Sul probabile arrivo di Godin all'Inter: "In Italia si parla di mercato tutto l'anno. Il nome di Godin è tra quelli che sono usciti di più. Se se n'è parlato così tanto, ci sarà pure qualcosa di vero (ride, ndr). Per noi sarebbe ovviamente un grande innesto. Io non voglio mettergli pressione, deve decidere lui. Godin gioca nel club della sua casa, l'Atletico Madrid, ma averlo qui per me e per l'Inter sarebbe molto importante. Lo aspetto".