Inter, venerdì la deadline per l'allenatore. Con l'addio di Conte strada spianata per Allegri

vedi letture

Detto dell'incontro fra Antonio Conte ed il presidente dell'Inter Steven Zhang in cui si proverà a ricucire lo strappo, i vertici nerazzurri hanno inevitabilmente già iniziato a guardarsi intorno per l'eventuale sostituzione dell'ex ct. La situazione sembra difficilmente risolvibile, anche se un tentativo per provare a far tornare sulla stessa barca l'allenatore, Marotta e Ausilio il presidente Zhang lo farà. Poi, a seconda della risposta di Conte, ci si muoverà di conseguenza.

Decisivo il fattore tempo - La nuova stagione è già alle porte e in caso di rottura con Conte tutti i giornali, dalla Gazzetta fino al Corriere dello Sport, sono concordi nell'indicare in Massimiliano Allegri il probabilissimo sostituto (resta comunque viva l'idea Pochettino). L'idea dell'Inter, spiega il CorrSport, è comunque quella di chiudere la questione entro venerdì per non intaccare la preparazione della nuova stagione e per pianificare al meglio il prossimo mercato.