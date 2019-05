Inter, via alla trattativa per Lukaku. Bozza di intesa anche con Dzeko

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter studia già il mercato del futuro con Antonio Conte, spiega Gazzetta.it. Manca ancora la firma sul triennale da 9 milioni all'anno dell'allenatore. Poi le trattative: Perisic in Premier, Lukaku a Milano, trattativa già abbozzata. Ci sarebbe una prima intesa anche con Dzeko per la Roma, pedine già pronte per l'addio di Icardi. In difesa sembra raffreddata la pista Danilo, riprende quota Darmian dello United mentre c'è la candidatura di Moses in prestito al Fenerbahce dal Chelsea.