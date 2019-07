Inter, Vidal in e Radja out: Barça chiede 22mln, c'è la Cina per il Ninja

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Sensi è appena stato ingaggiato, ma l'Inter è pronta a stappare le bottiglie di champagne per l’arrivo di Nicolò Barella. La Gazzetta dello Sport in edicola anticipa le prossime mosse nerazzurre scrivendo che Radja Nainggolan può fare posto ad Arturo Vidal, centrocampista che Antonio Conte ha avuto alla Juventus e in uscita dal Barcellona.

L'ex Roma può finire in Cina. L'Inter è disposta a salutare Nainggolan anche in prestito: l'ex nazionale belga avrebbe gradito un ritorno a Trigoria ma i giallorossi non sono interessati, ora bisogna trovare un club disposto ad accollarsi lo stipendio da 4,5 milioni a stagione. La soluzione potrebbe essere rappresentata dallo Jiangsu, l’altro club di Suning che potrebbe assicurarsi il Ninja a titolo temporaneo, ma bisogna capire se Nainggolan accetterà la soluzione orientale.

C'è fretta per Vidal. L'Inter - secondo la rosea - deve muoversi presto perché il Barcellona, per l'addio dell'ex juventino, non intende andare troppo oltre la metà di luglio: saranno decisivi i prossimi 15 giorni. Occorrono 20-22 milioni per assicurarsi il 32enne cileno.