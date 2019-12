© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Importantissimo aggiornamento di mercato in arrivo dalla Gazzetta dello Sport e riguardante l'Inter. Per la rosea infatti Arturo Vidal ha detto sì ai nerazzurri, anche se manca ancora l'accordo col Barcellona. Un dettaglio di non poco conto, anche se le società sono a lavoro.

I dettagli - Il contratto di Vidal col Barça scadrà nel 2021 e in questo periodo il cileno guadagnerebbe 13,5 milioni. Una cifra importante, che l'Inter vorrebbe spalmare su un anno in più, quindi fino al 2022. L'Inter al momento lavora ad un prestito con riscatto fino a 12 milioni, mentre il Barça non ha intenzione di scendere sotto i 20 milioni. Una cifra che l'Inter in qualche modo potrebbe raggiungere a patto che non venga inserito l'obbligo di riscatto.