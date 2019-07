© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Conte ha un grande sogno per il centrocampo dell'Inter: Arturo Vidal. Secondo quanto riporta Tuttosport, l'allenatore nerazzurro continua a spingere infatti per riavere il cileno allenato alla Juventus, oggi in forza al Barcellona. Vidal è il prescelto del tecnico per completare un reparto con i muscoli.