Inter, Vidal si propone ma può diventare un'idea solo se partisse Nainggolan

vedi letture

Arturo Vidal torna d’attualità per l’Inter. Nella giornata di ieri, il centrocampista del Barcellona ha lanciato un messaggio importante alla società nerazzurra. Il suo arrivo alla corte di Conte però non è per niente in discesa. Anzi, Antonio Conte ha già il suo incursore per la prossima stagione: si tratta di Radja Nainggolan che farà rientro dal Cagliari al termine della stagione. Il calciatore cileno ex Juve potrebbe tornare nell’orbita di Marotta qualora dovesse partire il belga.