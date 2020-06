Vidal flirta con l'Inter: "Adoro Conte, può fidarsi di me. Se al Barça non mi sentirò importante..."

"Con Conte ho un ottimo rapporto, come allenatore lo adoro. Sa che sono un vincente e che può fidarsi di me". Musica e parole di Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona fortemente accostato all'Inter nel corso degli ultimi mesi, che in un'intervista a El Periodico si è soffermato anche sul suo futuro: "Mancano ancora due mesi alla fine della stagione, decideremo alla fine. Io voglio sentirmi importante, in caso contrario penserò al bene della mia carriera".

Dichiarazioni che sanno di flirt con l'Inter, ma l'ex Juventus ha dispensato parole al miele anche per il suo attuale club: "Sto d'incanto a Barcellona, la mia famiglia è felice e mi trovo benissimo con i compagni di squadra. Non voglio giocare tutte le partite, ma sentirmi necessario in quelle cruciali e che ci aiuteranno a vincere dei titoli. Grazie a Dio, sto meglio che mai. Ho la sensazione che continuerò a giocare a grandi livelli per altri 3-4 anni. Lo dicono i dati GPS".