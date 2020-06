Inter, vola via il primo obiettivo stagionale. La storia si ripete un'altra volta

E il primo obiettivo vola via. L'Inter lascia la Coppa Italia pur giocando molto meglio del Napoli che mercoledì sera andrà a Roma a giocarsela con la Juventus. La squadra di Antonio Conte parte con qualità, organizzazione, giro palla e, soprattutto, il gol di Christian Eriksen che subito neutralizza quello di Fabian Ruiz a San Siro. La sensazione è che può farcela. Tranne un piccolo svarione di Handanovic che quasi regala l'1-1 a Politano, i nerazzurri mettono la porta partenopea nel mirino continuamente e colpiscono: con Lukaku, Candreva, Sanchez, Moses e ancora Eriksen. Alcune occasioni da gol più clamorose delle altre. Il Napoli sfiora il raddoppio con un gran diagonale di Insigne, per il resto è sempre e solo Inter. Il dominio interista è certificato dai numeri, ma al contropiede lampo degli azzurri di Gennaro Gattuso, al 122° centro di Mertens (proprio lui che sarebbe potuto diventare nerazzurro) con la maglia del Napoli che lo rende il top scorer di sempre nella storia del club, i numeri invero importano molto poco. Troppe volte, prima del covid ed evidentemente ancora adesso, l'Inter si è spenta prima del previsto o concesso banalità che alla fine sono risultate letali. La storia si ripete nuovamente. La questione non è cosa si poteva fare di più, ma cosa si poteva evitare e per l'ennesima volta. Di sicuro la gara d'andata a San Siro non ha agevolato la missione in Campania. Nondimeno il dado è tratto. E mentre nei prossimi giorni si tornerà a rimuginare su ciò che poteva essere e non è stato, un potenziale titolo stagionale (forse l'unico realisticamente possible da ottenere) si dissolve nel nulla.