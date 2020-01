© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ashley Young è sempre più vicino all'Inter e tra mercoledì e giovedì è attesa la fumata bianca per il suo passaggio in nerazzurro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Young ha già detto sì da giorni alla proposta nerazzurra: Marotta e Ausilio gli hanno garantito un accordo di un anno e mezzo, fino al giugno 2021, per un ingaggio da 3 milioni netti e stagione. Manca solo l'ultimo via libera del Manchester United, con l'Inter che spera possa arrivare presto al giocatore, magari gratis, ma anche pagando un piccolo indennizzo ai Red Devils.