Inter, Zanetti dopo il sorteggio: "Europa League prestigiosa, speriamo di arrivare in fondo"

Ai microfoni di InterTV è intervenuto Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurro che ha commentato il sorteggio di Nyon di Europa League e la prossima sfida degli ottavi di finale contro il Getafe: "Credo che arrivando a questo punto ci siano tutte squadre difficili da affrontare, per questo ci dobbiamo preparare al meglio, portando rispetto per ogni avversaria", ha detto Zanetti. In caso di successo e passaggio del turno contro i madrileni, l'Inter affronterà ai quarti di finale la vincete di Bayer Leverkusen e Glasgow Rangers: "Sono due squadre che abbiamo già incontrato in passato, in diversi momenti, ma prima dobbiamo superare il turno e ci aspetta una partita molto difficile contro il Getafe. Dopo tutto quello che è successo, è una cosa positiva il fatto di poter concludere questa competizione. È un torneo molto prestigioso, speriamo di arrivare fino in fondo".