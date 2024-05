Inter, Zanetti: "Quando hai i grandi giocatori, poi tocca a loro decidere sulle grosse offerte"

Nel corso di una lunga intervista a DAZN, il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha anche parlato delle mosse di mercato nerazzurre per consegnare a Simone Inzaghi una squadra ancora più forte e competitiva in vista dei tanti impegni della prossima stagione: "Dipende dalle opportunità che si presentano. Per vincere devi costruire una squadra che lavori fuori dal campo a pari livello con quella che scende in campo. La società secondo me deve esserci nei momenti difficili. Come quelli del mister, la società deve supportarlo, se credi nell'allenatore lo sostieni".

Su Lukaku: "La bravura di Lukaku nessuno la discute, con noi ha fatto bene. La sua scelta di non tornare è stata inaspettata, probabilmente avremmo fatto scelte diverse. Ma alla fine è stata una sfida anche per noi dover trovare delle nuove soluzioni".

Sui big che potrebbero diventare bandiere: "Sarebbe bellissimo, significa che ci tengono all'Inter. Lautaro è con noi da sei anni. Bastoni, Dimarco e Barella se li senti parlare si identificano con i nostri valori e mi piacerebbe potessero fare una lunga carriera con noi ma oggi è difficile da pronosticare. E quando hai grandi giocatori le altre squadre arrivano, poi sta a un giocatore decidere se andare o meno anche di fronte a grosse offerte".