Inter, Zanetti: "Sono fiducioso, Conte ha dato un'impronta importante"

Ospite di InterTv, Javier Zanetti parla così della società nerazzurra e di ciò che rappresenta per lui: "Tanti momenti per me sono indimenticabili perché per me l’Inter è la mia famiglia. Da quando sono arrivato ho proprio sentito questo dal primo giorno, ci sono stati momenti di difficoltà, ci sono quelli che ti fanno migliorare e crescere, dopo di che ci sono stati dei momenti che non soltanto per me ma per tutti i tifosi interisti si aspettavamo e per questo sono stato molto felice mentre alzavo ogni trofeo perché poterlo condividere con i miei tifosi era una cosa fantastica. Ci sono a volte tanti tifosi che si sono fatti il tatuaggio con la mia faccia o il mio autografo e che mi chiedono un autografo per fare un tatuaggio, sono cose che ti toccano".

Arriva il Borussia Dortmund, che gara ti aspetti?

"Gara importante, difficile perché il Borussia Dortmund ha grande esperienza anche in Champions però io sono fiducioso. Ho visto lavorare e giocare i ragazzi, il mister dall’inizio in maniera molto importante. Conte ha dato una grande impronta fondamentale per far crescere la mentalità a tutti questi ragazzi e le prestazioni ci sono state in tutte queste partite, al di là del risultato. Poi quando in tutte le partite fai delle cose e delle prestazioni positive bisogna essere positivi. Ai ragazzi direi che loro sanno che lo sforzo che stanno facendo, sono consapevoli di essere una squadra che sta facendo ottime cose e quella di domani aumenterà la sua personalità. Io credo che quando partite come questa ti aiutano a crescere e a essere consapevoli delle proprie forze e questi ragazzi credo che siano pronti per fare una grande partita e speriamo sia così".