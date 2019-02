Inter, Zhang e gli affari con la Juve: "Mai dire mai nel calcio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Nel mondo del calcio mai dire mai, non mi piace di parlare di club individualmente". Affari con la Juventus, Icardi a parte ( la cui cessione ai bianconeri è stata esclusa ), che il patron della Juventus Steven Zhang non si sente di escludere. Queste le sue parole di oggi al riguardo: "D'altra parte dobbiamo riconoscere che la Juve sta facendo grandi cose, ma noi ci concentriamo sempre nel migliorare noi stessi, come società. Nel calcio mai dire mai a niente, ma pensiamo sempre che la nostra missione sia migliorare il calcio italiano e quello europeo. Nel caso specifico non voglio commentare troppo, credo che stiamo lavorando bene e abbiamo preso una decisione. Supportiamo Icardi e vogliamo crescere insieme".