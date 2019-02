TMW - Inter, Zhang sul mercato: "La prossima sarà l'estate migliore"

Fonte: Alessandro Rimi

Steven Zhang, presidente dell'Inter, ha parlato ai microfoni di TMW e dei giornalisti presenti a margine degli incontri istituzionali tenutisi oggi al Meazza: "Vincere è la cosa più importante come club calcistico e noi come Inter, vogliamo sempre vincere. Come club esistente nell'industria calcistica vogliamo dare una rappresentazione positiva e dare speranza ai tifosi, energia positiva, essere sicuri che la società si goda la nostra presenza, divertirci nel nostro lavoro. Vogliamo vincere ma allo stesso tempo divertire la gente. Intrattenere e legare tutti i nostri tesserati, è il nostro credo. La direzione in cui spingiamo l'Inter è di continua crescita, non solo come club, ma tutta l'industria. Emanare una energia positiva per il club, per la gente e per l'umanità".

Oggi comincia una nuova era per l'Inter, può dirci chi è LionRock e quali sono le sue impressioni sul suo ingresso in società?

"E' un lavoro di due anni e mezzo, i numeri e le performance stanno migliorando e il mercato lo riconosce. Abbiamo attirato investitori molto importanti, non solo in Cina o in Asia. E' una testimonianza della fiducia nel nostro lavoro. LionRock Capital ci porterà nuove risorse e come club internazionale abbiamo bisogno di risorse internazionali, che possano migliorarci e aiutarci".

Ha detto che Icardi non andrà mai alla Juve. Intende solo lui o non farà mai operazioni con i bianconeri?

"Nel mondo del calcio mai dire mai, non mi piace di parlare di club individualmente. D'altra parte dobbiamo riconoscere che la Juve sta facendo grandi cose, ma noi ci concentriamo sempre nel migliorare noi stessi, come società. Nel calcio mai dire mai a niente, ma pensiamo sempre che la nostra missione sia migliorare il calcio italiano e quello europeo. Nel caso specifico non voglio commentare troppo, credo che stiamo lavorando bene e abbiamo preso una decisione. Supportiamo Icardi e vogliamo crescere insieme".

Può promettere già adesso nuove risorse sul mercato per giugno?

"Quest'anno è l'ultimo in Settlement Agreement, abbiamo avuto delle restrizioni e ne avremo bene e il nostro impegno è a lungo termine verso il club. Come detto, se ci sarà l'opportunità sul mercato per migliorare le nostre performance, faremo tutto il possibile. Di certo questa estate sarà migliore della scorsa e di quella prima. Dall'altra parte dobbiamo ricordarci che tutti i club devono osservare il Financial Fair Play, questa è la base".