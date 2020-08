Inter, Zhang pronto ad accontentare Conte sul mercato. Ma non tollererà più sfoghi pubblici

Cala il sereno, ma sembra più che altro una tregua. La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Antonio Conte: la conferenza stampa di ieri ha deluso chi si aspettava nuovi fuochi d'artificio. Sono servite le parole di Steven Zhang, anche se l'incontro decisivo sarà quello di fine stagione: il vicepresidente e il tecnico hanno infatti concordato di rivedersi quando l'annata sarà definitivamente chiusa.

Sì sul mercato, ma basta sfoghi. A fare la differenza non saranno i risultati in Europa League, ma gli atteggiamenti del futuro. Suning, infatti, si sarebbe detta disposta ad accontentare Conte sul mercato, anche a costo di riaprire il portafogli. In cambio, non tollererà più sfoghi pubblici come quello avvenuto dopo la vittoria sull'Atalanta, e neanche toni di sfida. Anche perché, sottolinea la rosa, c'è stato un momento in cui Conte ha rischiato il posto.