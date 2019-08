© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Steven Zhang non si muove dalla posizione che aveva esternato lo scorso febbraio: "Icardi mai alla Juventus". Sarà per l'orgoglio o perché ormai sente la rivalità con i bianconeri, ma il presidente del club nerazzurro non ha nessuna intenzione di dare il via libera all'argentino né per un'offerta cash né in caso di scambio con Dybala. Per il momento è così ed è difficile pensare che qualcosa possa cambiare. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.