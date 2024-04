Inter, Zhang: "Sui rinnovi no problem. Eriksen e Pavard presi dopo che ci hanno segnato"

Il presidente dell'Inter Steven Zhang, tramite il canale Tik Tok gestito da Liu Teng, ha parlato anche di alcuni retroscena di mercato, toccando pure il tema dei rinnovi di contratto degli attuali giocatori della rosa:

I rinnovi dei big?

"Non dovrebbero esserci problemi con il rinnovo contrattuale dell'attuale rosa. Non avverrà nell'immediato, ma richiederanno un iter".

Il presidente dell'Inter quindi ricorda gli acquisti di due giocatori stranieri sotto la sua gestione:

"Mi sono sempre ricordato del gol che Eriksen ci fece col Tottenham nella prima partita in Champions League del 2018. Quando mi è stato detto c’era l’opportunità di ingaggiare Eriksen, ho detto subito sì. Con Pavard è successa la stessa cosa: ci fece gol l'anno scorso col Bayern Monaco, lo ricordo sempre".

Giocatori cinesi all'Inter in futuro?

"In questi otto anni ho pensato a questo aspetto, ma ho voluto pensare soprattutto alla formazione dei calciatori. Al momento non ci sono giocatori adatti, poi se ne spuntassero, uno spero di portarlo in Italia. Del resto, la società si chiama Internazionale: già quando venne fondata aveva giocatori di diverse nazionalità".