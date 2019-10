© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Prima e ultima volta". Intervistato da Sky dopo aver diretto la gara tra le leggende del Bologna e quelle del Real Madrid, Nicola Rizzoli, designatore arbitrale di A, ha commentato la possibilità che gli arbitri rispondano nel post partita anche dopo gare vere: "Difficile, quando cambieremo le regole magari. Per ora accontentiamoci di quanto fatto a livello di comunicazione, credo che anche il presidente abbia fatto uno sforzo in questa direzione. Parlare così (sul campo a caldo, ndr) è difficile. A meno che - chiude scherzando l'ex fischietto di Mirandola - non eleggiate migliore in campo l'arbitro".