Intrigo Lukaku: Inter al palo, il Man United dice 'sì' alla Juve per Dybala

Romelu Lukaku tra Inter e (soprattutto) Juventus. Domani è previsto un incontro tra Fabio Paratici e Maurizio Sarri, alla luce del quale saranno tirate le somme sulla situazione. L'Inter non riesce a raggiungere per ora il muro degli 80 milioni, per questo al momento sarebbe più defilata come riferisce Sportitalia.

Dybala-Lukaku si può - Il Manchester United ci starebbe allo scambio Dybala-Lukaku, emerso negli ultimi giorni, ma la Juventus vorrebbe un conguaglio di 12-15 milioni per giustificare una plusvalenza. Su questo aspetto della trattativa - che c'è ed è concreta - manca l'accordo. Se l'attaccante argentino, dopo aver parlato con Sarri per capire il suo ruolo, deciderà di accettare lo United, ecco che l'operazione vedrà una svolta decisiva. Limando poi i dettagli di cui abbiamo parlato sopra. La pista è calda, l'Inter può solo sperare. O rilanciare.