Inzaghi e il confronto col presidente Vigorito: "Non c'è nessun caso, cena in totale serenità"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato con lo Spezia, mister Filippo Inzaghi ha raccontato anche il suo tanto chiacchierato confronto di questi giorni col presidente Vigorito: "Non è un grande novità, ci confrontiamo ogni settimana. Devo dire che non si sta creando un clima giusto attorno alla squadra: i tifosi hanno capito e ci stanno sostenendo, noto che qualcuno dimentica che siamo una neopromossa e che abbiamo ottenuto sei punti in due scontri diretti fondamentali. Siamo andati in ritiro quella sera, ma non ho nulla da dire alla squadra. Ci conosciamo da un anno e mezzo e non c'era nessun confronto particolare da fare. È stato bello cenare col presidente e rivivere dei bei momenti in totale serenità. Non c'è nessun caso", le parole del tecnico del Benevento.