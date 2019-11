Inzaghi fa la conta per il Lecce

Fonte: Dall'inviato a Roma

Neanche il tempo di assorbire la fatica e archiviare mentalmente il pesante ko contro il Celtic, che la Lazio deve già preparare l’insidiosa gara col Lecce. Un impegno da non sottovalutare, perché i salentini hanno fatto 8 dei 10 punti in classifica in trasferta e nelle ultime settimane hanno fermato sia il Milan (2-2) che Juventus (1-1). Oltre le qualità degli avversari, a rendere ancora più impervia la sfida dell'Olimpico c'è la condizione della squadra biancoceleste che non è - e non può essere - delle migliori. Perché se nella testa pesa il fallimento europeo, ormai quasi certo, nelle gambe si fanno sentire le 6 partite giocate in 20 giorni. Saranno ore importanti queste per mister Inzaghi che deve capire come recupereranno i suoi calciatori per decidere poi chi mandare in campo domenica alle 15 all’Olimpico.

Cominciamo dai sicuri assenti. Radu e Marusic ne avranno per almeno altri 15-20 giorni, quindi si rivedranno dopo la sosta. Il punto interrogativo più grande riguarda il reparto offensivo con Correa, Caicedo e Immobile non al 100%. L’argentino si è infortunato martedì per un colpo, fortuito, subito in allenamento. Non è stato convocato per il Celtic ma solo per precauzione, tant'è che ieri mattina era già in campo a lavorare con il gruppo. Domani sarà di nuovo accanto a Immobile, che continua a segnare a raffica. Non può essere al meglio l'attaccante azzurro perché ha accumulato stanchezza ma Inzaghi non ci rinuncerà. Caicedo, invece, è uscito a San Siro per un problema alla spalla. Giovedì ha giocato stringendo i denti e non ha brillato: inizierà fuori. A centrocampo ci sono Leiva e Milinkovic le cui condizioni sono da valutare. Hanno giocato tanto in questo tour de force, con il serbo che è sempre partito titolare nelle 6 gare giocate da 20 giorni in poi, mentre il brasiliano ha saltato solo quella contro l’Atalanta per squalifica. Difficilmente riposeranno, considerando l'imminente sosta. Probabile quindi che gli venda chiesto uno sforzo maggiore perché vincere contro il Lecce, due giorni dopo la debacle col Celtic, avrebbe importanza doppia.