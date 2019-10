Inzaghi-Immobile: dalla lite all'amore ritrovato. Gestione da applausi

© foto di www.imagephotoagency.it

C'era una volta il litigio tra Simone Inzaghi e Ciro Immobile. Colpa di una sostituzione e di un "vaffa" di troppo, colpa di un'incomprensione che adesso, però, sembra essere lontana anni luce. Il numero 17 è stato decisivo oggi all'Olimpico contro l'Atalanta, non solo per i due gol su altrettanti rigori e l'assist per il 2-3 di Correa, ma anche e soprattutto per essere stato davvero il primo a credere nell'incredibile rimonta. Immobile è cambiato, adesso è più responsabile e non a caso a fine gara ha affermato che i "vecchi" in rosa devono dare di più e prendersi la squadra sulle spalle. Merito suo, della sua crescita a livello caratteriale, ma anche merito di Inzaghi che lo ha gestito al meglio e le prime avvisaglie si erano viste già quando il centravanti era andato ad abbracciare l'allenatore dopo la rete del 4-0 contro il Genoa, la prima dopo la panchina per "punizione" contro l'Inter.

Dalla lite all'amore ritrovato, dalle incomprensioni agli abbracci e alle difese, perché non è certo un caso che in conferenza stampa Inzaghi ha difeso il suo attaccante dalle accuse di Gasperini che lo ha definito un furbo per come si è procurato i due penalty nel pomeriggio dell'Olimpico. Dal secondo tempo della gara di oggi potrebbe partire tutta un'altra stagione per la Lazio che adesso partirà per la trasferta di Glasgow contro il Celtic e successivamente verrà ricevuta dalla Fiorentina al Franchi: due sfide non semplici ma che potrebbero davvero rilanciare i biancocelesti anche in ottica Champions League.