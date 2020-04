#iorestoacasa - TMW consiglia: "Cass", film autobiografico sul fondatore della ICF del West Ham

La storia di uno degli hoolingan più famosi d'Inghilterra e non solo. Dall'abbandono da parte dei genitori naturali, d'origine giamaicana, all'adozione da parte di una famiglia del sud di Londra fino a diventare il fondatore e capo della ICF (Inter City Firm) del West Ham. Questo è Cass, film biografico su Cass Pennant.

La crescita in un ambiente che lo spinge ad affermarsi sugli altri, in un ambiente in cui il razzismo è ancora vivo, attraverso la violenza, l'amore per il calcio e una delle squadre più proletarie di Londra, la lotta per il predominio allo stadio e nelle strade limitrofe fino alla fondazione della ICF e il susseguirsi degli eventi che portarono il gruppo a diventare uno dei più temuti e rispettati dell'Inghilterra anni '80. Un po' semplicistico alle volte, con una successione di scontri ed eventi della vita quotidiana dove manca quella parte di profondità sociale presente nel libro e nelle interviste rilasciate dallo stesso Pennant che qui fa da voce narrante degli eventi con inserti di immagini di repertorio sulla comparsa del fenomeno hooligan e sulla lotta del governo per debellarlo.