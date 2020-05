#iorestoacasa - TMW consiglia: Da CR7 a Zsori: i vincitori del Puskas Award della FIFA

Dal 2009 la FIFA ha istituito il Puskas Award, un premio da assegnare al gol più bello segnato nell'anno precedente. Un trofeo che non sempre va a giocatori di grande fama nonostante nell'albo d'oro vi siano i nomi di Cristiano Ronaldo, il primo a vincerlo, Neymar, Zlatan Ibrahimovic o Mohamed Salah, ma che spesso va a giocatori meno conosciuti come capitato nel 2012 quando a vincerlo fu lo slovacco Miroslav Stoch o nel 2015 quando trionfò il brasiliano Wendell Lira o ancora quest'anno quando invece è stato l'ungherese Danie Zsori a mettersi dietro tutti compreso quel Leo Messi che tante volte è arrivato sul podio, ma non ha mai messo in bacheca il premio.

Qui gli 11 gol vincitori del Puskas Award dal 2009 al 2019